Les feux de l'amour - Episode du 6 août 2019

Jack est importuné par un journaliste de G Buzz qui veut les détails de sa dispute avec Phyllis. Devon offre un pot-de-vin au reporter afin qu'il ne diffuse pas l'interview de Jack. Victoria intime Jill de laisser Travis tranquille et lui annonce qu'ils ont emménagé ensemble. Victor a une conversation avec Travis et affirme à Victoria qu'il l'apprécie, contrairement à William. A son réveil à l'hôpital, Phyllis a la déception de voir que Jack n'est pas là. Elle avoue à William qu'elles est toujours éprise de Jack. Déçu, William vient trouver ce dernier pour tenter d'obtenir son pardon, au moins pour Phyllis. Summer rend visite à sa mère, très inquiète, et téléphone à Jack pour lui demander de venir à l'hôpital. Soupçonnant des violences conjugales malgré les dénégations de Phyllis, Paul tente d'en savoir plus auprès d'elle. Jack a une conversation avec le fantôme de son père, John, qui lui demande de pardonner l'affront de son frère. Devon apprend la nouvelle de la chute de Phyllis à Jill. Jill reproche à Hilary d'avoir elle aussi utilisé G Buzz pour dénigrer Neil dans le passé. William passe embrasser ses enfants chez Victoria, qui lui apprend qu'elle a emménagé avec Travis. Hilary, Jack et Devon découvrent que le journaliste de G Buzz a diffusé l'interview de Jack et le moment où Devon lui offre le pot-de-vin.