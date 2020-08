Les feux de l'amour - Episode du 6 août 2020 - Premières minutes

Lily et Cane ont rendez-vous pour leur première séance de thérapie de couple. La conseillère conjugale que Cane a trouvée soulève de nombreux points posant problème et Lily y voit enfin un peu plus clair. Cette dernière croise Juliet avant le rendez-vous et se demande si elle pourra vivre à Genoa City en continuant à la croiser constamment avec son enfant. Kevin est de retour en ville, comme le lui a demandé Victor. Ce dernier échafaude un plan pour se venger de Nick. Noah et Nick s’apprêtent à partir pour Ann Arbor afin de visiter leur nouvel établissement. Noah est très content de cette opportunité de travail et explique à son père qu’il est un peu sur la réserve concernant Tessa. L a tension monte entre Hilary et Jordan dans la salle de sport de L'athletic club.