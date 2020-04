Les feux de l'amour - Episode du 6 avril 2020

Cane est pris de panique en apprenant qu'Hilary sait que Juliet et lui ont eu une liaison à Tokyo. Victoria est en voyage à Toronto pour essayer de sauver le contrat avec la ligue de hockey. William passe donc la nuit chez elle pour s'occuper de Johnny et Katie. Phyllis lui rend visite à l'improviste et Reed les surprend en train de s'embrasser. Noah demande à Mariah de parler avec Tessa, qui prévoit de quitter Genoa City. Mais après son passage sur scène à L'underground, Devon lui fait une proposition qui pourrait lui faire changer d'avis. Lily et Cane passent une soirée en famille avec Matilda et Charlie, mais ils ignorent qu'Hilary a échangé la clé USB contenant l'interview de Lily contre une vidéo de Juliet dans laquelle elle parle de sa nuit avec Cane.