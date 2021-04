Les feux de l'amour - Episode du 6 avril 2021

Jack se braque en apprenant que William prévoit un rafraîchissement du bureau de Jabot, puis il fait la promesse à Kyle de tout faire pour récupérer son poste de P.-D.G. Sharon use de tous les arguments possibles pour dissuader Nicholas de retourner travailler chez Newman, mais Victoria, très enthousiaste à cette idée, l'encourage à la rejoindre. Abby et Arturo se rapprochent de plus en plus, mais ce dernier préfère se rendre seul au dîner caritatif organisé par Nikki.