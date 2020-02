Les feux de l'amour - Episode du 6 février 2020

Nicholas fait jouer ses relations pour obtenir le relevé d'appels de Chloé afin de vérifier qu'elle est restée à l'appartement, le soir de la mort d'Adam. Hilary annonce aux employés qu'elle est à présent leur directrice et elle leur donne de nouvelles directives. Elle attend Jordan pour une séance photo. Ce dernier est arrêté par Devon, qui est quelque peu jaloux. Chloé et Kevin annoncent à leurs mères qu'ils se marient. Esther saute de joie. En revanche, Gloria est contrariée. Elle tente de raisonner Kevin, en vain. Chloé essaie d'obtenir les faveurs de Gloria, mais cela est peine perdue. Mariah affirme à Gloria qu'elle refuse d'empêcher ce mariage. Mariah et Devon sortent au Néon écarlate.