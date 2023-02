Les feux de l'amour - Episode du 6 février 2023

Victor a accepté de nommer Adam président de la société Newman. Adam et Chelsea sont sous le choc. Victoria est furieuse : elle a perdu son poste. Elle ne comprend pas pourquoi son père a cédé au chantage d’Adam aussi rapidement. Abby va se moquer de Phyllis au Grand phénix. Les travaux du nouvel hôtel qu’elle fait construire juste en face viennent de commencer et le bruit gêne beaucoup les clients. Théo et Lola passent une agréable soirée en compagnie de Dina, jusqu’à ce que Kyle viennent les interrompre…