Les feux de l'amour - Episode du 6 février 2024 - Premières minutes

Michael écoute l'enregistrement de l'aveu de Sutton concernant le meurtre de Richard Nealon. Abby partage ses préoccupations au sujet de Mariah avec Nina, Tessa et Stitch. Moïse sollicite l'aide de Devon pour impressionner Faith et organise une rencontre surprise avec le groupe Tigerlily. Amanda s'inquiète de la disparition de Naya et propose à Imani de devenir son associée. Stitch annonce son retour à Genoa City et demande à Abby de l'accompagner pour chercher un appartement.