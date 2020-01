Les feux de l'amour - Episode du 6 janvier 2020 - Premières minutes

Jill est encore à l'hôpital. Colin vient la voir en cachette car Esther et William refusent de le laisser l'approcher. Ils changent les serrures de la maison et mettent toutes ses affaires dehors. Colin tente de se faire pardonner en allant voir Jack… Ashley surprend Ravi en train de parler avec Phyllis et s'énerve contre lui. Désormais égérie de Pêche d'enfer, Lily vient répondre à une interview à G Buzz. L'ambiance est très tendue avec Hilary. Devon essaie de faire tampon entre les deux, mais il se fait reprendre par Lily qui ne conçoit pas qu'il n'ait pas encore signé les papiers du divorce…