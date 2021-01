Les feux de l'amour - Episode du 6 janvier 2021

Phyllis arrive à obtenir de Kevin des mots de passe pour accéder à la base de données de la police. Sharon, de son côté, se sert de l’ordinateur du poste pour récupérer le rapport ADN d’Adam Newman. Elles ont confirmation que Christian est bien le fils d’Adam et non de Nick. JT insiste auprès de Victoria pour qu’elle se libère au déjeuner mais finalement, il lui pose un lapin. Il est retenu par Paul, qui attend des progrès sur l’enquête concernant Victor. Cane passe voir Lily au bureau et l’invite à déjeuner. Victoria présente des excuses à Cane, qui lui en présente à son tour.