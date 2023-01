Les feux de l'amour - Episode du 6 janvier 2023 - Premières minutes

William et Amanda sont coincés dans une chambre d’hôtel durant la tempête et discutent de leur possible futur ensemble. De leur côté, Devon, Nate et Elena soignent le jeune Jared qui a été attaqué par plusieurs individus pas très loin du bâtiment qui deviendra leur clinique et il devient leur premier patient. Chloé souffre de contractions de Braxton-Hicks. Kevin, Michael et Lauren tentent de la distraire tant bien que mal. Mariah essaie de faire en sorte que Faith s’ouvre et se confie à elle.