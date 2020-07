Les feux de l'amour - Episode du 6 juillet 2020 - Premières minutes

Victoria a appris qu’Hochman comptait engager Cane en cachette et décide de refuser son prêt. S’en suit une dispute houleuse, à laquelle Hilary assiste par hasard. Elle décide de sauter sur l’occasion et de filmer la scène, pour la diffuser plus tard dans L’heure d’Hilary, sous les yeux ébahis des habitants de Genoa City. Neil décide d’accorder un prêt à Victoria, à condition qu’elle relance la campagne d’Osons et reprenne Lily. Dina rectifie l’erreur qu’elle avait commise dans le rapport pour le projet Parker, ce qui ravit Ashley et Jack. Les tensions entre Victoria et Cane se répercutent sur la relation entre Mathilda et Reed, qui aimeraient pouvoir se fréquenter sans contraintes. Jordan propose à Lily de partir avec lui à New York pour chercher du travail. Celle-ci est tentée, mais elle est obligée de décliner son offre pour Mathilda et Charlie. Leur conversation se solde quand même par un baiser...