Les feux de l'amour - Episode du 6 juillet 2022 - Premières minutes

Nicholas se présente devant le juge mais en l’absence d’Adam, celui-ci refuse de statuer, malgré les arguments de Nick. Lola organise une surprise à la maison pour Kyle. Ce dernier craint que Théo dévoile la vérité à Lola sur la soirée arrosée avec Zoé. Il en parle à Summer qui lui conseille de dire la vérité à Lola, mais Kyle a peur de sa réaction. Mariah et Théo s’associent pour s’occuper d’influenceurs, chacun pensant manipuler l’autre. Adam retrouve Chelsea et Connor dans le parc. Ce dernier est très fier de son père. Ils jouent ensemble et Chelsea donne un mouchoir à Adam, celui de sa mère. Elle lui confirme qu’elle veut garder un lien avec lui pour le bien de Connor.