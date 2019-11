Les feux de l'amour - Episode du 6 novembre 2019 - Premières minutes

C'est la veille de Noël. William passe chez Jack porter des cadeaux à Traci et Ashley. Mais quand Jack arrive, il est mécontent de le trouver et lui demande de partir. Gloria vient passer la soirée de Noël avec Michael et Kevin. Elle ne cache pas sa désapprobation de voir Chloé et Kevin ensemble. Phyllis renonce à Jack et aussi à Jabot. Elle se fait engager par Lauren. Les invités de Hilary et Devon apprennent qu'ils ont acheté l'immeuble où ils vivent.