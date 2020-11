Les feux de l'amour - Episode du 6 novembre 2020

Devon, Lily et Mattie dînent ensemble le soir de Noël. Elles sont tristes que la famille ne soit pas réunie. Cane et Charlie sont chez Jill. Grâce à Devon, ils finissent par les rejoindre au Club. Christine et Paul tentent de convaincre Nikki d'accepter leur aide afin d'arrêter Victor. Jack en veut terriblement à Ashley. Dina quitte la table, suivie de Traci. Le dîner se termine mal. Phyllis part retrouver William. Hilary se rend au Club.