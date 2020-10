Les feux de l'amour - Episode du 6 octobre 2020

Abby et Scott sont sur les traces de Zack. Ils arrivent à un motel lui appartenant. Scott veut intervenir au plus vite, mais au moment où il s’apprête à appeler la police, Zack fait irruption une arme à la main et les menace. Jack accueille le docteur Burg pour faire passer une évaluation cognitive à Dina. Voyant que celle-ci éprouve des difficultés, il préfère mettre le docteur dehors et remette l’évaluation à plus tard. Victoria est en proie aux critiques suite au communiqué de presse qu’elle a écrit. Ashley lui en veut d’avoir tout mis sur le dos d’Abby alors que celle-ci est encore portée disparue et Neil lui reproche de manquer d’humanité. Il propose à Victor de retoucher le communiqué. Furieuse, Victoria le remet à sa place. Nicholas est encore sous le choc suite à la dernière émission d’Hilary. Il reproche à Chelsea de lui avoir caché son passé et admet avoir du mal à lui faire confiance.