Les feux de l'amour - Episode du 6 octobre 2021 - Premières minutes

C’est Thanksgiving. Kerry est invitée au repas des Abbott, ce qui rend Jack fou de joie. Ashley n’y assiste pas et envoie un message pour dire que la nouvelle ligne de cosmétiques sortira au printemps. Lola convainc Arturo de venir dîner en famille. Abby se joint à lui. Ils finissent par se réconcilier. Sharon organise son traditionnel repas pour les sans-abri au Néon écarlate. Rey arrive chez Victoria et accuse Victor du meurtre de J.T. Mia se dispute avec Rey. Mariah a beaucoup de mal à mentir à Tessa. Faith n’est pas ravie que son père fréquente Phyllis, mais elle l’accepte tout de même. William, Nikki et Victoria apprennent que Phyllis a emménagé chez Nick.