Les feux de l'amour - Episode du 6 septembre 2023

C'est la Saint-Valentin et Lily découvre la carte et les chocolats que William lui a offerts. Avant de pouvoir lui remettre son cadeau, ils sont interrompus par Victoria, venue donner à William les cartes que Johnny et Katie ont écrites pour lui. Rey et Sharon font une trêve dans leur dispute à propos d'Adam et décident de se focaliser sur les problèmes de Faith. La discussion entre Nicholas et Phyllis se redirige également sur Faith alors qu'ils sont en plein dîner romantique au Society. Au Néon écarlate, Elena donne à Nate le cadeau qu'elle avait prévu de lui offrir pour la Saint-Valentin. Ils croisent Amanda et Devon, venus également s'échanger leurs présents. Devon exprime son admiration pour le choix de Mariah d'avoir accepté de devenir mère porteuse pour Abby et Chance.