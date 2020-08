Les feux de l'amour - Episode du 7 août 2020

Tessa s'apprête à dévoiler une nouvelle chanson à L'underground, en présence d'un dénicheur de talents, Irv. Pourtant, elle se sent coupable de se concentrer sur sa carrière alors que sa sœur est toujours dans la nature. Mariah tente de la rassurer. Juste avant le concert, Noah l'emmène dîner en famille chez Chelsea et Nick, où elle rencontre Faith. Mariah et Devon se retrouvent après s'être enfin réconciliés et sont rejoints par Sharon et Scott, qui enquêtent toujours pour retrouver Crystal. Juliet est à l'écoute de Cane, mais elle le met face à ses responsabilités. Lily souhaite apaiser les tensions avec Matilda, mais l'arrivée de Jordan les attise. Lily confie alors à ce dernier les raisons pour lesquelles elle vit très mal la grossesse de Juliet. Victor tente de convaincre Kevin d'accéder aux comptes bancaires de Nick pour lui donner une leçon.