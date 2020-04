Les feux de l'amour - Episode du 7 avril 2020 - Premières minutes

Chelsea tente de soudoyer une employée de l'hôpital pour obtenir des informations sur Chloé. Nick l'empêche de faire cette bêtise. Une patiente leur parle du docteur Harris. Ils se rendent chez lui pour l'interroger et Chloé voit un dessin qui lui met la puce à l'oreille. Victoria rentre de Toronto avec la réponse de la ligue, quant à leur contrat. William présente sa démission, mais Victoria la refuse. Juliet se fait licencier. La vidéo de Lily ne sera pas diffusée. Matilda et Reed se rencontrent au Néon écarlate. Scott essaie de comprendre ce que Victor attend de lui et sent qu'il cache quelque chose.