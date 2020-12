Les feux de l'amour - Episode du 7 décembre 2020

J.T. finit par retrouver Reed et le ramène à la maison. Victoria et J.T. lui annoncent qu'ils se remettent en couple et ils font de même avec les parents de la jeune femme. Nick doit superviser des travaux dans l'immeuble, ce qui inquiète un peu Chelsea car il est très occupé. Phyllis a organisé un dîner entre Hilary et Ravi auquel elle assiste avec William. Il se solde par un échec quand William mentionne le désir d'enfant d'Hilary. Cette dernière réalise qu'elle peut très bien se passer d'être en couple pour avoir un bébé. Mariah a une altercation avec Tessa concernant la chanson et elle finit par montrer son journal à Devon, qui souhaite sortir la chanson malgré tout. Mariah le menace de le traîner en justice...