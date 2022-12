Les feux de l'amour - Episode du 7 décembre 2022 - Premières minutes

Phyllis découvre la vérité sur la maladie de Sharon et ressent le besoin d’en discuter avec Nick. William souhaite voir ses enfants, mais Victor l’en empêche et lui interdit de remettre les pieds sur sa propriété. Victor avoue à Victoria que William et Amanda Sinclair se donnaient régulièrement rendez-vous dans un motel. Victoria comprend alors qu’elle doit mettre un terme à sa relation avec William. Chance et Abby passent leur deuxième rendez-vous galant dans une chambre de son hôtel.