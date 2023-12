Les feux de l'amour - Episode du 7 décembre 2023 - Premières minutes

Summer annonce à Kyle qu’elle préfère mettre leur projet de mariage en suspens tant que cette histoire de garde d’enfant et de divorce n’est pas réglée. Nick la conforte en ce sens. Victoria se rapproche d’Ashland Locke et William la met en garde. En prétextant vouloir parler à Jack, Sally arrive chez lui et voit la peluche de Harrison dans le salon. Elle s’empresse d’aller dire à Ashland qu’elle sait où se trouve Tara et son fils et lui fait une proposition…