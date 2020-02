Les feux de l'amour - Episode du 7 février 2020 - Premières minutes

Victor menace Chloé. Prise de panique, elle demande à Kevin de l'épouser sur-le-champ. Hilary et Jordan se retrouvent pour une séance photo très privée. Mariah et Devon font leur première sortie officielle en tant que couple. Ils rencontrent Tessa, Noah et Reed à L'underground, puis Sharon au Néon écarlate. Tous sont très surpris de les voir ensemble. Victor demande à Scott de l'aider à écrire son autobiographie et accepte ses conditions : une entière transparence, ce qui n'est pas sans inquiéter Nikki.