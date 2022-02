Les feux de l'amour - Episode du 7 février 2022

, , , , , , , , ou En savoir plus sur

Suite à la révélation de la véritable identité de Kerry et la proposition d’Ashley que Jabot devienne une filiale de Première Cosmétiques, le conseil décide de congédier Phyllis et de réintégrer Jack au poste de P.-D.G. Ils n’ont que 24 heures pour décider s’ils acceptent l’offre d’Ashley. Victoria quitte Genoa City sans dire où elle va ni à William, ni à sa mère, qui s’en inquiètent. Elle s’installe dans un hôtel. Sharon et Rey passent la soirée ensemble.