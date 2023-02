Les feux de l'amour - Episode du 7 février 2023

Jill présente des excuses à Amanda, à la grande surprise de Devon qui propose à cette dernière de représenter la clinique. Elena apprend que Nate a un rendez-vous et se demande qui est l'heureuse élue. Jack confie une mission à Kyle et Théo avec l'aide respective de Summer et de Lola. Lily et William offrent un poste à Traci au sein de Chancellor Communications.