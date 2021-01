Les feux de l'amour - Episode du 7 janvier 2021 - Premières minutes

Chelsea arrive à convaincre Nick d’avancer la date du mariage. Il aura donc lieu dans 5 semaines. Phyllis décide de ne rien révéler à Nick, tant que Chelsea se tient à carreau. Sharon a plus de mal à garder le secret. Elle finit par craquer et l’appelle. Au moment de parler, elle se fait assommer. William accepte de garder Johnny et Katie pour la nuit. JT invite Victoria au Belvédère mais la soirée ne se déroule pas comme prévu.