Les feux de l'amour - Episode du 7 janvier 2022 - Premières minutes

Kyle annonce à son père qu’il n’a pu voir Lola que quelques minutes avant qu’Arturo ne le surprenne. William, Nick et Michaël mettent au point la stratégie de défense de Victoria et Nikki. Mariah demande à Tessa d’avouer à Nicholas qu’elle a volé une vidéo pour faire chanter William dans l’affaire de J.T. Rey et Arturo passent des tests afin de savoir s’ils peuvent être donneurs pour le foie de Lola, mais ils sont négatifs. Suite à cela, Rey demande à Mia de refaire un test de grossesse pour être sûr qu’elle est enceinte. Par chance, Mia trouve une femme enceinte et lui propose de l’argent pour récupérer un test positif.