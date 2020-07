Les feux de l'amour - Episode du 7 juillet 2020 - Premières minutes

Nikki vient rendre visite à Nicholas, mais elle rencontre Abby qui est en train d’emménager chez lui. Elle est choquée d’apprendre que Victor a mis son fils à la porte. Elle part chez Chelsea où Nick a désormais élu domicile. Victoria arrive dans les bureaux de Gbuzz et demande à Hilary de retirer la vidéo de sa dispute avec Benjamin Hochman. Plus tard, elle retourne consulter son docteur, qui lui fait passer un encéphalogramme. Jack pense avoir réussi à déstabiliser Pêche d’enfer, mais William se fait un plaisir de lui annoncer que Neil a accordé un prêt à Victoria. Ell pourra donc régler tous ses loyers. Il prévient Lily et Jordan que la campagne de promotion pour Osons peut reprendre.