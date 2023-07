Les feux de l'amour - Episode du 7 juillet 2023 - Premières minutes

William annonce à Lily qu’il compte mettre l’accent sur les héros du quotidien et non plus sur les criminels. Jordan en veut à Faith au sujet de l’alcool qu’elle n’a pas voulu voler au Society. Cette dernière se décide donc à en dérober chez sa mère. Sally avoue à Jack et Lauren que la situation avec Summer est partie d’une rumeur lancée par Théo. Nate invite Elena à passer la nuit à l’hôtel, mais la jeune femme se sent toujours coupable d’avoir trompé Devon.