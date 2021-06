Les feux de l'amour - Episode du 7 juin 2021

Tessa s'explique auprès de Mariah et lui révèle que la fille qu’elle a prise dans les bras l’aide à retrouver sa sœur. Lily est effondrée en apprenant l'état de santé d'Hilary et lui rend visite dans sa chambre pour lui présenter ses excuses. Charlie s'inquiète pour Shauna, qui se sent coupable de l’accident d’Hilary. Anéanti par le diagnostic de Nate, Nate prend une décision concernant son avenir avec Hilary.