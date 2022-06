Les feux de l'amour - Episode du 7 juin 2022

Michael met les choses au clair avec Adam. Il n’est pas question qu’il soit arrêté en même temps que lui et exige certaines choses. Sharon va discuter avec Rey mais finalement, ils se séparent pour de bon. Il n’accepte pas son amitié avec Adam. William se confie à Sharon sur son état actuel. Il cache à Victoria son profond mal-être. Lola est navrée d’être fâchée avec sa maman et elle ignore si elle viendra au mariage. Daryl vient voir Chelsea pour faire d’elle une femme riche. Victoria et Phyllis concluent leur marché. Victoria a récupéré les biens de Nick. Phyllis souhaite partager avec Michael une nouvelle idée, qu’il n’a pas très envie d’entendre.