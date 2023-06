Les feux de l'amour - Episode du 7 juin 2023

Rey continue son enquête pour trouver qui a tiré sur Chance. Victoria défend William bec et ongles mais au fond, il semble qu’elle ait un doute. A l’hôpital psychiatrique, Adam a des visions : il se revoit plus jeune et imagine que Chelsea lui parle. Victor se sent impuissant face à la colère et au désespoir d’Adam. Abby et Chance font la connaissance de Sally Spectra. A la demande de Lauren, c’est elle qui va s’occuper de faire confectionner la robe de mariée d’Abby. Cette dernière est aussi ravie d’apprendre que Devon va célébrer sa cérémonie de mariage.