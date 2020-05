Les feux de l'amour - Episode du 7 mai 2020

Gloria et Graham découvrent le sauna de L'athletic club. Victor met Jack en garde et lui demande de garder ses distances avec sa femme. Tessa est aux anges car elle vient de signer un contrat avec le label Devon et s'apprête à enregistrer ses chansons en studio. Lily continue de se voiler la face et maintient qu'elle veut soutenir son mari, même si des doutes pèsent sur lui. Chelsea demande des conseils à Victor au sujet de sa société Chelsea 2.0. Nick avoue à Sharon qu'il connaît la vérité sur la mort d'Adam.