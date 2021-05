Les feux de l'amour - Episode du 7 mai 2021 - Premières minutes

Nick et Victor mettent leurs ressources en commun et leurs désaccords de côté pour attraper J.T., dont la carte bancaire est utilisée par quelqu’un qui se rapproche de plus en plus de Genoa City, d’après les conclusions de Nick. Sharon a peur que J.T. réapparaisse malgré le fait que Victoria tente de la convaincre qu’il est bel et bien mort. Arturo se réconcilie avec Abby. Hilary et Devon tentent de comprendre les désaccords entre Shauna et Charlie depuis qu’il l’a quittée. Kyle encourage Jack à parler avec Dina qui lui montre Philip Chancellor sur une vieille photo en affirmant que c’est son père.