Les feux de l'amour - Episode du 7 novembre 2022

C’est l’anniversaire de Nick. Chelsea est la première à le lui souhaiter et tente de le rassurer par rapport à ses sentiments pour Adam. Mais Adam tente d’embrasser de force Chelsea et lui annonce qu’il ira aussi à la soirée d’Abby. Le bébé de Sasha est admis à l’hôpital. Il est soigné par Elena tandis que Devon tente de rassurer la maman. Quelques heures avant le Nouvel An, William annonce à Victoria qu’il ne sera pas présent à cause d’un rendez-vous d’affaires. Victoria essaie de comprendre le mal-être de William sans réellement y parvenir. Peu après, il envoie un message à Amanda et demande à la voir. Chance annonce à Devon qu’il ne fait plus partie du FBI. Après avoir appris que Chance se rendait à la fête de réveillon d’Abby, Phyllis, qui avait refusé dans un premier temps d'y aller, décide d’y participer aussi.