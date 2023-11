Les feux de l'amour - Episode du 7 novembre 2023

Victoria souhaite se réconcilier avec Nicholas. Phyllis essaie de faire entendre raison à William afin qu’il raye définitivement Victor de sa vie. En voyant Tara, William saute sur l’occasion pour lui expliquer les circonstances de la crise cardiaque de son mari. Lily est furieuse du comportement de William, mais ils se réconcilient rapidement. Victor et Nikki se disputent à propos de Victoria et de Locke. Amanda expose les informations qu’elle a récoltées sur son père à Devon. Elle a reçu un message d’Imani. Lola s’excuse une fois de plus auprès de Nate pour s’être mêlée de sa vie amoureuse avec Elena.