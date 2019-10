Les feux de l'amour - Episode du 7 octobre 2019

Travis attend la réponse de Victoria à sa demande en mariage, mais elle préfère prendre le temps de réfléchir, ce qu'Abby estime être une sage décision. Ashley tente de convaincre William de ne pas révéler l'indifélité de Travis à Victoria et cela s'avère être un véritable dilemme. Mariah pousse Sharon à aller travailler. Chloé et Kevin se disputent au sujet du père de Bella. Chelsea et Nick aident Faith à réaliser un projet vidéo pour l'école, ce qui pousse Sharon à reprocher à Chelsea de prendre le parti de Nick. Hilary cherche toujours à faire parler Mariah, mais Devon souhaite couvrir d'autres sujets.