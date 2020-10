Les feux de l'amour - Episode du 7 octobre 2020

Crystal tire un coup de feu sur Zack, qui menace Abby et Scott. Délivrés, ces derniers retrouvent leurs proches au poste. Scott n'est plus accusé du meurtre de Natalia. Sharon annonce à Tessa la mort de Zack et la fuite de Crystal. Jack souhaite cacher la maladie de Dina. Mais Ashley pense qu'il faut affronter la réalité et assumer le fait qu'elle soit atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sharon demande à Mariah de mettre les choses au clair avec Devon. Victor demande à Neil de trouve une solution pour redresser sa société et sa réputation, mises à mal par Zack. Neil va voir Paul pour lui demander d'arrêter les poursuites, mais il refuse.