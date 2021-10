Les feux de l'amour - Episode du 7 octobre 2021 - Premières minutes

Victoria menace Tessa et réussit à récupérer la preuve qui l’incrimine dans la mort de J.T. Sharon découvre avec stupéfaction que Phyllis a emménagé chez Nick et partage sa déception avec William. Mia et Rey décident de se montrer sincères l’un envers l’autre et de laisser une chance à leur mariage. Jack passe une agréable soirée en compagnie de Kerry.