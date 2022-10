Les feux de l'amour - Episode du 7 octobre 2022 - Premières minutes

Cane, Amanda, Chance, Elena et Devon se retrouvent chez ce dernier pour faire le point sur ce qui s'est passé aux Maldives. Devon est persuadé que Cane et Amanda étaient les complices de Colin. Au Grand phénix, Abby est plus qu'agacée par Phyllis, qu'elle accuse d'avoir volontairement installé un système de sécurité défaillant. Plus tard, Abby est alertée qu'un autre vol a eu lieu. Les cauchemars de Connor empirent. Ses parents font appel à Sharon pour savoir quoi faire pour l'aider. Chez Jabot, Kyle et Summer émettent tous les deux des doutes face aux compétences de Théo.