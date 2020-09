Les feux de l'amour - Episode du 7 septembre 2020 - Premières minutes

Ashley, Traci et Jack ne retrouvent plus leur mère. Cette dernière a quitté l’hôpital avec Graham. Phyllis et William ont une discussion importante, mais ils sont interrompus par un appel de Victoria. Déçue que William ne lui fasse aucune révélation, Phyllis décide d’aller se défouler à la salle de gym du Club. Hilary se confie à Neil et lui dit regretter d’avoir blessé Victoria en diffusant la vidéo d’elle et de Benjamin Hochman. Elle aimerait réparer ses erreurs. Victoria et Nick déjeunent ensemble au Belvédère et sont interrompus par Hilary. Celle-ci essaie de s’expliquer auprès de Victoria et lui propose une interview dans son émission. Victor, qui cherche sa fille, se rend dans les bureaux de Pêche d’enfer. Il demande à William de l’aider à regagner la confiance de sa fille.