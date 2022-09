Les feux de l'amour - Episode du 7 septembre 2022

Une ancienne amie de Dina révèle à Jack et Traci que leur mère a eu une aventure d’un soir avec un certain Stuart Brooks, lorsqu’ils étaient au lycée, alors qu’elle était déjà avec leur père. Jack et Traci trouvent alors un jugement d’adoption parmi les affaires de Dina, indiquant qu’elle a donné naissance à un enfant nommé Eric. Ses parents adoptifs se nomment Vanderway. Chelsea a du mal à vivre sans Connor, qui habite désormais chez son père. Nick décide de se lancer en politique et de se présenter au conseil municipal. Adam et William conviennent de mettre de côté leurs conflits et de prendre des chemins séparés.