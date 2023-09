Les feux de l'amour - Episode du 7 septembre 2023 - Premières minutes

Abby décide de se lancer dans sa recherche de donneur malgré l’absence de Chance, mais Devon pourrait bien être la réponse à son problème. Sharon et Rey ne parviennent pas à s’entendre en ce qui concerne Adam. Rey ne parvient plus à faire confiance à sa femme. Kyle avoue à Mariah qu’il a peut-être un fils illégitime à New York et qu’à son plus grand désespoir, Sally est au courant. Faith reçoit une photo qui révèle bien des choses sur Adam et sa mère.