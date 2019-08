Phyllis sort de l'hôpital, décidée à ne pas accepter le compromis de divorce proposé par Jack et à récupérer son mari. Faith disparaît, mais refait vite surface à l'atelier de Chelsea et Chloé pour se faire faire une robe d'anniversaire. Devon, qui a racheté G Buzz, est convaincu par la proposition d'Hilary de garder l'émission et de l'améliorer, mais à une condition : Hilary en sera la présentatrice.