Les feux de l'amour - Episode du 8 février 2021

Nikki est au chevet de Victor à l’hôpital quand Arturo vient la voir pour prendre de ses nouvelles. Dina demande à Abby de l’accompagner au motel le Stardust Inn, où elle et le père de Jack, dont elle a oublié le nom, se retrouvaient. Paul découvre le message laissé par Ashley sur le répondeur de Victor, lui demandant de se méfier de Jack. Victoria et Ashley s’affrontent car elles veulent toutes les deux remplacer Victor pendant sa convalescence. Jill rencontre par hasard ses ex-belles-filles : Lorie et Leslie Brooks.