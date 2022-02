Les feux de l'amour - Episode du 8 février 2022 - Premières minutes

Lauren souhaite racheter les parts de Jabot sur Fenmore. Phyllis lui propose de racheter avec elle, mais Jack refuse de lui donner ses indemnités de départ. Elena et Jett s’installent chez Devon.Abby rend visite à sa mère, qui apprend que sa fille ne se marie plus. Lola cache à Devon qu’elle est encore faible. Puis elle sort et rencontre Kyle, ce qui inquiète Summer. Phyllis tente d’ouvrir les yeux de Summer sur Kyle, sans succès. Summer avoue aussi à sa mère qu’elle s'est fait opérer pour sauver Lola. Ashley et Jack sont incapables de se mettre d’accord. Jack lui propose de voir lequel des deux réussit le mieux avec son entreprise. Ashley accepte le challenge.