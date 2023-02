Les feux de l'amour - Episode du 8 février 2023

Sharon appelle la cancérologue. Elle n’a plus la patience d’attendre d’avoir rendez-vous. Elle doit finalement subir une tumorectomie. L’équipe de Sharon s’organise pour tout gérer pendant qu’elle sera en convalescence. Désormais à la tête de la société Newman, Adam se moque Victoria. Alyssa souhaite une explication concernant la non-publication de son article. Chelsea et Adam tentent de la rassurer. Adam lui fait croire que son article mérite de paraître dans un magazine national. Abby est folle de rage après Phyllis car à cause d’elle, son hôtel a un contrôle et les permis de travail ne sont pas en règle. Du coup, les travaux vont être arrêtés. Elle apprend que Nick et Phyllis sont à nouveau ensemble.