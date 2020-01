Les feux de l'amour - Episode du 8 janvier 2020

Colin vient rendre visite à Jill à l'hôpital et tente de se faire pardonner. Nikki propose à Sharon de travailler avec elle sur un nouveau projet, ce qui pousse cette dernière à faire le point sur sa vie. William et Nick donnent quelques conseils à Victoria au sujet de Reed. Sharon annonce sa démission à Chelsea et Nick, qui souhaitent s'assurer que sa décision est réfléchie. Mariah avoue à Noah qu'elle a posté une vidéo de Reed sur le site de G Buzz, ce qui n'enchante pas le principal intéressé. Noah soupçonne Nikki de connaître les véritables raisons du départ de Dylan. Victoria et William demandent des explications à Reed.