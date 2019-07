Les feux de l'amour - Episode du 8 juillet 2019

Chelsea et Connor quittent leur appartement en cachette pour rejoindre Adam au chalet. Dylan comprend ce que manigancent Nikki et Victor. Luca veut enlever Summer, mais Jack s'interpose. Summer arrive à le calmer et il est arrêté. William arrive à l'improviste chez Victoria et la surprend avec Travis. Il ne comprend pas l'attitude de Phyllis à son égard, mais elle lui explique que Jill l'a forcée à le quitter. Danny raconte à Mariah l'accident de Cassie.