Les feux de l'amour - Episode du 8 juillet 2020 - Premières minutes

Hilary confie à Cane que Lily et Jordan se rapprochent de plus en plus. Cane va faire une prise de sang avec Juliet pour savoir si le bébé risque d'être atteint de la mucoviscidose. Puis, il rencontre Lily qui l'informe qu'elle reprend la campagne pour Osons. Nick souhaite faire venir Faith chez Chelsea dès son retour de colonie de vacances pour éviter qu'elle voie son grand-père et tient à lui expliquer la raison pour laquelle il est en conflit avec lui. Chelsea et Nikki trouvent trop brutal de lui imposer toutes ces nouveautés sans l'y avoir préparée. Victor refuse d'écouter Nikki et appelle la colonie de vacances pour récupérer lui-même sa petite-fille. Tessa est inquiète pour sa sœur. Mariah lui réitère son soutien. Tessa reçoit un message de Crystal lui demandant de l'aider. Sharon prend en photo un certain Sammy qu'elle a vu au motel et l'envoie à Scott.